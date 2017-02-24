Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmeleri uzatıldı
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MOSSORO VE NAPOLEONİ'NİN SÖZLEŞMELERİ UZATILDI

Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmeleri uzatıldı

Turuncu-lacivertli takım, Mossoro ile 2, Napoleoni ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de futbolcular Marcio Mossoro ile Stefano Napoleoni’nin sözleşmeleri uzatıldı.

Turuncu-lacivertli takım, sezon sonu sözleşmeleri sona eren Brezilyalı Mossoro ile 2, İtalyan Napoleoni ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Medipol Başakşehir’de üçüncü sezonunu geçiren 33 yaşındaki Mossoro, yeni sözleşme  dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, "Bana Türkiye kapılarını açan takımımla yeni sözleşme imzaladığım için çok  memnunum. Kulübüm için her zaman sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmanın kulübümüz tarafından bilinmesi benim için onur verici." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli ekibin geçen sezonun devre arasında renklerine kattığı 30 yaşındaki Napoleoni ise sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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