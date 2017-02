GÖZTEPE VE KARŞIYAKA’NIN BAŞKANLARI YENİ STAT İÇİN BULUŞTU

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, İzmir’de bir araya geldi.

Göztepe Kulübünün yazılı açıklamasında, iki başkanın buluşmada, İzmir’de yapılacak statlar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Sepil, TOKİ’nin duyurduğu şekilde 27 ve 31 Mart’ta Göztepe ve Karşıyaka statları için ihalelerin yapılacağını aktardı.



Bu süreçte statlar kulüplere teslim edilene kadar tüm İzmir’in desteğini beklediğini vurgulayan Sepil, "İzmir kulüpleri yıllardır stadyum konusunda büyük mağduriyetler yaşadı. İzmir kulüplerinin başarısızlığının en önemli sebebi kendilerine ait statlarının olmamasıdır. Dolayısıyla Göztepe ve Karşıyaka statlarının bitmesi her iki kulüp için de çok önemli. Aynı şey Alsancak Stadyumu için de geçerli. Bunlar İzmir için çok önemli gelişmeler. Tüm İzmir’in şehre değer katacak bu projeler için omuz omuza hareket etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Başkan Altuğ ve yöneticilerle İzmir’i ve yaşadıkları ortak problemleri de konuştuklarını belirten Sepil, şunları kaydetti:



"Göztepe ve Karşıyaka olarak artık biz şunu diyoruz: Bu rekabeti, birbirimizi aşağıya çekmek için değil tam tersi hep beraber yukarıya çıkmak için kullanalım. Göztepe ile Karşıyaka’nın layık olduğu yerler şu an bulundukları yerlerin çok daha ötesindedir. Bu rekabeti de kullanarak Süper Lig’de sadece İzmir şehrinin değil tüm Türkiye’nin derbisi olacak maçları oynamak ve bu yolda birbirimizi desteklemek istiyoruz."



Başkan Altuğ: "Stat konusu iki kulüp için de çok önemli"



Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ da ihale sürecinin net bir tarihle belirtilmesinden mutluluk duyduklarını, Başbakan Binali Yıldırım’ın hem Karşıyaka hem de Göztepe statlarıyla ilgilendiğini belirtti. İhalelerin ardından Karşıyaka Stadı’nın inşaatının devam edeceğini, Göztepe Stadı’nın da temelinin atılacağını bildiren Altuğ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Burada altı çizilmesi gereken mevzu, sahada rakip olan Türkiye’nin iki büyük camiasının, stat konusunda bir araya gelip omuz omuza vererek ellerinden gelen her şeyi ortak irade ile yapma konusunda fikir birliğine varmasıdır. Mehmet Başkan ile konuştuk, bu dakikadan sonra statların önünün kapatılmaması için ne gerekiyorsa yapılacak. Bu konu, iki kulüp için de çok önemli ve hayati bir konuma geldi. Statların bir an önce bitirilip camialara kazandırılmaları için iki başkan ve iki camia olarak elimizden geleni yapma konusunda hemfikir kaldık. Artık bu tatlı rekabeti hem Karşıyaka’nın hem Göztepe’nin layık olduğu üst liglerde yaşamak istiyoruz. Yönetimsel bazda da güç birliği ile bazı sorunları daha güzel ve efektif aşabileceğimizi düşünüyoruz. Tüm İzmir’e, Karşıyaka ve Göztepe camialarına hayırlı olmasını diliyorum."