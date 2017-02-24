Real Madrid'de Varane sakatlandı
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REAL MADRİD'DE VARANE SAKATLANDI

Real Madrid'de Varane sakatlandı

Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Varane'ın, sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Varane'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği ve sol bacak kasında ikinci derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, tedavisine başlanan Fransız futbolcu sahalardan 4-5 hafta uzak kalacak.

Varene'ın, 4 lig (Las Palmas, Eibar, Real Betis ve Athletic Bilbao) ve 1 Şampiyonlar Ligi (Napoli) maçında forma giyememesi bekleniyor.

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