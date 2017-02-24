Beşiktaş'a derbi öncesi iyi haber
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BEŞİKTAŞ'A DERBİ ÖNCESİ İYİ HABER

Beşiktaş'a derbi öncesi iyi haber

Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı ekipte Mitrovic ve Adriano takımla çalıştı, Caner ise...

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UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını eleyerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Matej Mitrovic ve Adriano Correia'nın takımla çalıştığı, Caner Erkin'in ise bireysel programına devam ettiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, İsrail temsilcisiyle oynanan maçta forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, koşu ve pas çalışmalarının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın şut çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Matej Mitrovic ve Adriano Correia'nın takımla çalıştığı, Caner Erkin'in ise bireysel programına devam ettiği duyuruldu.

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