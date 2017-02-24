SON 16'DA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında yerini alan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Temsilcimiz, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.
Avrupa Ligi'nin son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika)
Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
Olympi·que Lyon (Fransa) - Roma (İtalya)
Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere)
Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye)
Gent (Belçika) - Genk (Belçika)
Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda)