Son 16'da eşleşmeler belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

SON 16'DA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Son 16'da eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

283 Okunma

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında yerini alan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Temsilcimiz, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nin son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika)

Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

Olympi·que Lyon (Fransa) - Roma (İtalya)

Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere)

Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye)

Gent (Belçika) - Genk (Belçika)

Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

ETİKETLER
Ankaragücü'nden Vali Topaca'ya ziyaret
Ural Nadir ebediyete uğurlandı
Murat Cavcav: "Bir lirayı, on lira gibi harcayacağız"
"Eleştirileri kendimize dönük, acımasız yapmalıyız"
Osmanlıspor'un Avrupa rüyası sona erdi!
Osmanlıspor - Olympiakos maçından notlar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿