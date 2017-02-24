Galatasaray, CEV Kupası'nda çeyrek finalde
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GALATASARAY, CEV KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALDE

Galatasaray, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Galatasaray, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'e deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

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Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'e deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Polonya'nın Budowlani Lodz ekibiyle eşleşti. 

Salon: Ljudski

Hakemler: Adnan Kolos (Bosna Hersek), Chavdar Marev (Bulgaristan)

Nova KBM Branik: Najdic, Sobocan, Planinsec, Mlakar, Blagne, Kaucic (Koskelo, Jerela, Pintar, Kosenina)

Galatasaray: Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys, Jack, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Nursevil Aydınlar)

Setler: 14-25, 25-23, 20-25, 25-21, 15-9

Süre: 124 dakika (21, 30, 29, 29, 15)

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