GALATASARAY, CEV KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALDE

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'e deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.
İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Polonya'nın Budowlani Lodz ekibiyle eşleşti.
Salon: Ljudski
Hakemler: Adnan Kolos (Bosna Hersek), Chavdar Marev (Bulgaristan)
Nova KBM Branik: Najdic, Sobocan, Planinsec, Mlakar, Blagne, Kaucic (Koskelo, Jerela, Pintar, Kosenina)
Galatasaray: Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys, Jack, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Nursevil Aydınlar)
Setler: 14-25, 25-23, 20-25, 25-21, 15-9
Süre: 124 dakika (21, 30, 29, 29, 15)