GALATASARAY ODEABANK, SIRBİSTAN'DA MAĞLUP

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray Odeabank, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS’ye 77-58 yenildi. Galatasaray Odeabank ligdeki 16. yenilgisini alırken, Kızılyıldız MTS ise 13. kez galibiyet sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Kızılyıldız MTS’de Lazic’in üç sayılık basketlerine sarı-kırmızılı takımda Göksenin Köksal ve Micov karşılık verdi. Kızılyıldız MTS, ilk periyodu 20-17 önde kapadı.

İkinci periyoda etkili başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Thompson, Jenkins, Simonovic ve Lazic ile etkili olan Kızılyıldız MTS, ilk yarıyı 48-29 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım, Kuzmic’in hem savunmada hem hücumdaki etkili oyunu, Lazic ve Jovic’in sayılarıyla periyodun bitimine üç dakikadan az bir süre kala farkı 26 sayıya (62-36) çıkardı. Kızılyıldız MTS son çeyreğe de 64-42 önde girdi.

Sarı-kırmızılı takım, son periyotta Can ve Ege’nin bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Kızılyıldız MTS, mücadeleden 77-58 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Kızılyıldız MTS'den Lazic oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Emilio Pizarro Perez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Sergio Silva (Portekiz)

Kızılyıldız MTS: Mitrovic, Lazic 17, Jenkins 11, Jovic 6, Kuzmic 16, Simonovic 12, Wolters 2, Dobric, Guduric 2, Thompson 10, Bjelica 1, Simanic

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Micov 11, Schilb 2, Pleiss 2, Göksenin Köksal 5, Fitipaldo 8, Daye 8, Tyus 1, Emir Preldzic 4, Diebler, Ege Arar 4, Can Korkmaz 5

1. Periyot: 20-17

Devre: 48-29

3. Periyot: 64-42