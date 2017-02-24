Beşiktaş'tan Vodafone Arena’da bir ilk
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TAN VODAFONE ARENA’DA BİR İLK

Beşiktaş'tan Vodafone Arena’da bir ilk

2-1 kazanan Beşiktaş, Vodafone Arena’da ilk Avrupa maçı galibiyetini aldı.

338 Okunma

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva'yı, sahasında mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Arena’da ilk kez Avrupa maçında galip geldi.

İsrail deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen ve rövanş maçını sahasında 2-1 kazanan Beşiktaş, Vodafone Arena’daki ilk Avrupa maçı galibiyetini elde etti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlılar, gruplarda oynadığı 3 iç saha maçından da beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, gruplarda oynadığı iç saha maçlarında Dinamo Kiev’le 1-1, Napoli’yle 0-0 ve Benfica’yla da 3-3 berabere kalmıştı. 

ETİKETLER #Beşiktaş
Şenol Güneş'ten maç yorumu
4 kulvarda da Aboubakar!
Ahmet Nur Çebi'den kura yorumu
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçından notlar
"Şikede Kumpas" davası devam ediyor
Bülent Yıldırım'ın derbi karnesi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿