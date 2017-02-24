Şenol Güneş'ten maç yorumu

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçının ardından düzenlediği basın toplantısında turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Güneş, basit ve gereksiz top kayıplarının rakibi pozisyona soktuğunu belirterek, "Zor maç oldu. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kazandık ama eksiklerimiz olduğunu da gördük. Beer Sheva'nun iyi bir takım olduğunu karşılaşmadan önce söylemiştik. Tempolu, kompakt oynayan etkili ataklarla hızlı çıkmaya çalışan bir takım. Bundan sonraki tüm maçlar daha da zor olacak" dedi.

Oyuncularının elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Güneş, taraftarlara da olağanüstü desteğinden dolayı teşekkür etti.

Güneş sözlerini söyle sürdürdü.

"Bugün de kazandık ama eksiklerimizi gördük. Onları düzelterek devam edeceğiz. Beer Sheva'nın gruplardaki maçlarına bakarsak ne kadar güçlü olduğunu görürüz. Kamuoyumuzda, ilk maçın skoruna bakarak, her şey bitmiş anlayışı vardı. Çok hızlı gidiyoruz, sakin gitmek lazım. Akılcı, yavaş, sindire sindire gitmeliyiz. Taktik anlamda da zor maçtı. Hamle yapana karşı anlamsız hamleler yaparsanız cezayı keserler"

Şenol Güneş, bir soru üzerine de, Galatasaray maçının şu ana kadar gündemlerinde olmadığını belirterek, her maçı tek tek düşündüklerini ve bugünden itibaren derbi maç için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.