4 kulvarda da Aboubakar!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 3-1 yendiği Hapoel Beer-Sheva'yı rövanş mücadelesinde de 2-1 mağlup eden Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi.

Deplasmanda rakibi karşısında aldığı galibiyetin moraliyle maça çıkan siyah-beyazlı takım, ilk yarıda 1-0 öne geçmeyi bildi. Ancak ikinci yarıda etkisiz kalan ve Nwakaeme'nin golüne engel olamayan Beşiktaş, 87. dakikada bu sezonun en formda oyuncusu Cenk Tosun ile bir gol daha bularak rakibini 2-1 yendi.

Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi bugün (24.02.2017) çekilecek kura çekiminde belli olacak.

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un elenmesiyle Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı oldu.

Vodafone Arena'daki ilk Avrupa galibiyeti

Siyah-beyazlı takım, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek Vodafone Arena'da bir ilki daha yaşadı.

Beşiktaş, geçen sezon hizmete giren stadında ilk Avrupa galibiyetini İsrail temsilcisine karşı aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sahasındaki 3 maçı beraberlikle bitiren siyah-beyazlı takım, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek bu hasretini de sonlandırdı.

İsrail takımlarına karşı 4. galibiyet

Siyah-beyazlı takım, İsrail takımlarına karşı üstünlüğünü de sürdürdü. Bu ülke takımlarıyla yaptığı ilk iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, son 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, ayrıca bu sezon ilk kez Avrupa'da üst üste iki galibiyet aldı.

Avrupa'da kalesini kapatamıyor

Hapoel Beer-Sheva'nın golüne engel olamayan siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında üst üste 9. maçta topu filelerinde gördü.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanan maçta başlayan seri, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta da sürdü. Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta da kalesini kapatamayan Beşiktaş, rövanş mücadelesinde de aynı durumu yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, bu 9 maçta 19 gol yedi. Beşiktaş, son olarak geçen sezon Skenderbeu takımıyla İstanbul'da oynadığı ve 2-0 kazandığı maçta gol yememişti.

Aboubakar, 4 kulvarda da gol attı

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki 4. golünü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile deplasmanda oynanan maçta iki gol atan ve İstanbul'da Benfica karşısında bir gol sevinci yaşayan Kamerunlu oyuncu, Avrupa Ligi'nde de ilk golüne imza attı.

Aboubakar, Beşiktaş'ın mücadele ettiği 4 kulvarda gol atan oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde bir gol atan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez fileleri havalandırdı.

Hakem ilk yarıyı 15 saniye erken bitirdi

Karşılaşmanın hakemi Matej Jug, skorboard 44 dakika 45. saniyeyi gösterirken ilk yarıyı bitirdi. Futbolcular skorboarddaki süreyi gösterirken hakem kendi saatini göstererek devrenin tamamlandığı yönünde harekette bulundu.