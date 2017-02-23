Ahmet Nur Çebi'den kura yorumu
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AHMET NUR ÇEBİ'DEN KURA YORUMU

Ahmet Nur Çebi'den kura yorumu

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Nur Çebi, Hapoel Beer Sheva karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaşlı yönetici Ahmet Nur Çebi, Hapoel Beer Sheva karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, bir sonraki turla ilgili olarak "Her takımı ciddi görmek lazım. Kura hakkında tahminim yok." dedi.

Başarılı yönetici, Süper Lig ve yaklaşan Galatasaray derbisiyle ilgili olarak ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"İşimiz daha çok zor. 12-13 maçımız var. Her biri çok önemli. Küme düşmemeye oynayan takımlarımız var. Şampiyon olabilmemiz için hepimizin tek vücut mücadele dönemi çoktan başladı. 

Ben Bülent Yıldırım'ın çok eski bir hakem olduğunu biliyorum. Bir Türk hakemidir. Çıkıp da adaletli bir maç yöneteceğinden şüphem yok. Umarım hata yapmaz. Hakkaniyetinden şüphem yok."

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