"Eleştirileri kendimize dönük, acımasız yapmalıyız"
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"ELEŞTİRİLERİ KENDİMİZE DÖNÜK, ACIMASIZ YAPMALIYIZ"

"Eleştirileri kendimize dönük, acımasız yapmalıyız"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, taraftarlardan özür dileyerek sonraki maçlara da davet etti.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına yenilerek Avrupa'ya veda eden Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, zor bir müsabaka olduğunu vurgulayarak, "İlk yarıda oyunu kolaylaştırarak başlamış olmamıza rağmen maçı yediğimiz golden itibaren zorlaştırmaya başladık. Golden sonraki direncimiz zayıfladı ama oyuncu arkadaşlarımın baştan bugüne kadar getirdiği süreç nedeniyle kutluyorum. Golü yedikten sonra ki sürecin zor olduğu düşüncesi ofansif yönümüzü arttırmamıza neden oldu. Bu da bizim 2. ve 3. golü yememize neden oldu. Artık ligin kulvarına girdik. O kulvarda da ligin sonuna kadar yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız" değerlendirmelerinde bulundu. 



2 değişikliğin de zorunlu oldu hatırlatan Akçay, "Sahaya çıktığımız takımda Adana'da çok başarılı olan bir takımdı. Sadece Mehmet yoktu. Futbolda zaman zaman kadro devamlılığı üzerinde yoğunlaşıp gitmek gerekebilir. Futbolda bu bazen çok iyi bir stratejidir. Takımımız için çok önemli bir müsabakada 3 gün önce çok başarılı olmuş bir 11'i sahaya sürmek, bence çok da mantıksız değil. Kendimize yapay mutluluklar yaratarak kendimize moral vermektense gerçeklerle yüzleşerek bu akşam Olympiyakos'u yenmenin mutluluğunu yaşayarak evimize gitmemiz gereken süreçleri başlatmamız gerekiyor. Eleştirileri kendimize dönük, acımasız yapmalıyız. Doğruya ancak böyle ulaşılabilir" ifadelerini kullandı. 

Taraftarlardan özür dileyen Akçay, taraftarları sonraki maçlara da davet etti.

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