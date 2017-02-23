Maçta büyük kavga! 15 kırmızı kart çıktı
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MAÇTA BÜYÜK KAVGA! 15 KIRMIZI KART ÇIKTI

Maçta büyük kavga! 15 kırmızı kart çıktı

Futbola şiddet bulaştı... Tekme tokatlı kavganın yaşandığı maçta hakem tam 15 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

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Spora şiddet bulaştı...Adana'da bir amatör küme maçında futbolcular tekme tokat birbirine girdi.

Futbol sahalarında görmek istemediğimiz hareketlerin adresi, bu sefer Adana oldu. Kozan Esnafspor ile Güney Adanaspor arasında oynanan amatör küme maçında, futbolcular tekme tokat birbirine girdi

Tatsız olaylar, bayan hakem Derya Kaplan'ın Kozan Esnafspor'lu bir oyuncuya kırmızı kart göstermesi ile başladı. Her iki takımın futbolcuları, bu kararın ardından birbirlerine saldırdı.

Kavgaya yedek kulübesinde bekleyen oyuncular da katılınca saha bir anda karıştı. Stadyumda bulunan polis ekiplerinin araya girmesi ile ortalık sakinleşti.

15 kırmızı kart çıktı

Hakem Derya Kaplan, olaylar sonrası Kozan Esnafspor'dan 8, Güney Adanaspor’dan ise 7 futbolcuya kırmızı kart gösterdi ve maçı tatil etti.  

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