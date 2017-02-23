BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki Akhisar Belediyespor mücadelesine göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Güneş, ilk maçta alınan 3-1'lik avantajlı skorun yanı sıra Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile oynanacak karşılaşmayı dikkate alarak Hapoel Beer-Sheva maçında farklı bir 11'i sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Fabricio Agosto Ramirez, Marcelo Guedes, Atınç Nukan, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel takımdaki yerlerini korudu.

Tecrübeli teknik adam, Gökhan Gönül'ü dinlendirirken, bu oyuncunun yerine savunmanın sağında kırmızı kart cezası dolayısıyla ilk maçta kadroda bulunmayan ve cezasını tamamlayan Andreas Beck'e şans verdi.

- Adriano'ya bu sefer sakatlık engeli

Sarı kart cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta kadroda yer alamayan ancak Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de görev alan Adriano Correia, bu sefer sakatlığı nedeniyle rövanş mücadelesinde şans bulamadı.

Adriano'nun yokluğunda ilk maçta olduğu gibi sol bekte Dusko Tosic, sahaya çıktı.

- Savunma güvenliği Necip Uysal ile Gökhan İnler'in

Şenol Güneş, savunmanın önündeki orta saha kurgusunda da önemli değişiklik yaptı.

İsrail'deki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Atiba Hutchinson, dinlendirilen futbolcular arasında yer aldı. Genelde bu oyuncunun yanında ideal kadroda görev alan Oğuzhan Özyakup da ilk maçta olduğu gibi yedekler arasında kendisine yer buldu.

Şenol Güneş, savunmaya dönük orta saha görevini Necip Uysal ile Gökhan İnler'e verdi.

- Aboubakar 60 gün sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, Beck gibi cezasını tamamladı ve rövanş maçında takımdaki yerini aldı.

Cenk Tosun'un yerine Hapoel Beer-Sheva karşısında gol arayan Aboubakar, 60 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı buldu.

Siyah-beyazlı formayla en son 24 Aralık 2016'da Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bazı maçları kaçırmıştı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kadrosuna dahil olan Aboubakar, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

- İsrailli Beşiktaş taraftarı tribünde

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı ekibin İsrailli taraftarı Yahudit Şalit de Vodafone Arena'da izledi.

Eşi Ishak Şalit ile İsrail'in Beer-Sheva kentindeki Atatürk ve Şehitler Anıtı'nın bakımını gönüllü yapan ve Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen Yahudit Şalit, yönetim kurulunun davetiyle takımını 10 yıl sonra İstanbul'da izleme fırsatı buldu. Yahudit Şalit, eşi Ishak Şalit ile tribünde takımına destek verdi.

- Everton Luiz'e taraftar desteği

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sırbistan Ligi’nde oynanan Rad Belgrad-Partizan mücadelesinde ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı saldırılarına maruz kalan Partizan'ın Brezilyalı futbolcu Everton Luiz'e destek verdi.

Taraftarlar, kale arkası tribününe "Her zaman seninleyiz Everton Luiz" anlamına gelen İngilizce pankart astı.

- Hapoel Beer-Sheva'da 4 değişiklik

Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenilerek turu zora sokan Hapoel Beer-Sheva ise rövanş mücadelesine 4 farklı isimle çıktı.

Geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Ben Bitton, Maharan Radi, Elyaniv, Maor Melikson yedekler arasında yer aldı. İsrail temsilcisinde bu oyuncuların yerine Mohammad Ghadir, Matan Ohayon, Ben Sahar ve Vladimir Broun ilk 11'de görev aldı.

Tribünde Hapoel Beer-Sheva taraftarları yer almazken, konuk takım için ayrılan tribünde Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına destek verdi.