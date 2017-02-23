Gidiyor mu, kalıyor mu? İşte Rooney'nin kararı
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GİDİYOR MU, KALIYOR MU? İŞTE ROONEY'NİN KARARI

Gidiyor mu, kalıyor mu? İşte Rooney'nin kararı

Manchester United'ın yıldızı, hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Wayne Rooney, hakkındaki transfer iddialarını yalanlayarak takımda kalacağını açıkladı.

2004 yılından bu yana Manchester ekibinde forma giyen Rooney, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kariyerini Çin Süper Ligi'nde sürdüreceği yönündeki haberlerin spekülatif olduğunu belirterek, "Başka kulüplerin ilgisinden memnunum ancak Manchester United'da kalıyorum." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki futbolcu, takımının Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda başarılı olması için vereceği mücadelede yer almak istediğini kaydetti.

Rooney, ligde ocak ayında oynadıkları Stoke City maçında Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 250. golünü atmış ve kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçmişti.

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