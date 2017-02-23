KIZILYILDIZ-GALATASARAY MAÇINDA ÜST DÜZEY GÜVENLİK

THY Avrupa Ligi 23. haftasında Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı'nın deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız MTS ile oynadığı maçta, salon etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sarı-kırmızılı takımın Sırp temsilcisi ile oynadığı maçlar, iki takım arasında 2014 yılında İstanbul'da oynanan maç öncesinde Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic'in öldürülmesinin ardından gergin ve geniş güvenlik önlemleri altında geçiyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Sırp taraftarlar, detaylı aramanın ardından salona girdi. Salonun etrafında polis ve özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda askeri polis de güvenliği sağladı.

Salonun içinde ise tribünler maçın başlamasından dakikalar önce doldu. Isınmak için parkeye çıkan takımlarını destekleyen Sırp taraftarlar, sarı-kırmızılı basketbolcuları ise ıslıkladı.

Çok sayıda Kızılyıldız taraftarının üzerinde Marko Ivkovic'in fotoğrafının bulunduğu tişörtler giymesi dikkati çekti.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın salona girişi sırasında ıslıklayarak tepki gösteren Sırp taraftarlar, sık sık "Marko Ivkovic" diye tezahürat yaptı.

Kızılyıldız Basketbol Kulübü, güvenlik önlemleri nedeniyle salonun kapasitesinden daha az sayıda bilet basıldığını ve tüm biletlerin satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendiğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca, "yüksek riskli" olarak nitelendirilen maça gelecek taraftarlara, sahaya yabancı madde atmamaları ve sadece sportif bir şekilde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunulmuştu.