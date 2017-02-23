KADINLAR SALON HOKEYİ SÜPER LİGİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi 2. etabına, 8 karşılaşmayla devam edildi.
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapılan organizasyonun ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Doruk Spor Kulübü - Gaziantep Polisgücü: 1-2
Bolu Belediyespor - Kahramanmaraş Hokey: 9-4
Akdora Gençlik - Keçiören Bağlum: 5-1
Keçiören Bağlum - Bolu Belediyespor: 0-7
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip Gençlik - Kırıkkale Gençlik: 9-4
Kahramanmaraş Hokey- Gaziantep Doruk Spor Kulübü: 2-6
Gaziantep Polisgücü - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip Gençlik: 0-3
Kırıkkale Gençlik - Akdora Gençlik: 3-10
2. etap müsabakaları Cuma günü 8 karşılaşmayla devam edecek.