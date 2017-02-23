Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi
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KADINLAR SALON HOKEYİ SÜPER LİGİ

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi

Ligde 2. etabın ikinci gününde 8 karşılaşma yapıldı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi 2. etabına, 8 karşılaşmayla devam edildi.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapılan organizasyonun ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Doruk Spor Kulübü - Gaziantep Polisgücü: 1-2

Bolu Belediyespor - Kahramanmaraş Hokey: 9-4

Akdora Gençlik - Keçiören Bağlum: 5-1

Keçiören Bağlum - Bolu Belediyespor: 0-7 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip Gençlik - Kırıkkale Gençlik: 9-4 

Kahramanmaraş Hokey- Gaziantep Doruk Spor Kulübü: 2-6 

Gaziantep Polisgücü - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip Gençlik: 0-3

Kırıkkale Gençlik - Akdora Gençlik: 3-10

2. etap müsabakaları Cuma günü 8 karşılaşmayla devam edecek.

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