Felipe Melo'nun kaşı açıldı
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FELİPE MELO'NUN KAŞI AÇILDI

Felipe Melo'nun kaşı açıldı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun kaşı açıldı.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda kariyerini ülkesinin Palmeiras takımında sürdüren Felipe Melo, Corinthians'la oynanan derbide takım arkadaşıyla çarpıştı. 

28. dakikada takım arkadaşı Yerry Mina ile çarpışan Melo, bir süre yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 33 yaşındaki futbolcu, kaşına atılan dikişle maça devam etti.

Brezilyalı oyuncu, 58. dakikada ise yerini Thiago Santos'a bıraktı. Melo son durumuna ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Bu arada derbiyi Colin Kazım'ın da formasını giydiği ev sahibi Corinthians 1-0 kazandı. 
 

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