"PROVOKASYON YAPANLAR AMAÇLARINA ULAŞMIŞTIR"

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Antalyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle verilen bir maç seyircisiz oynama cezasının Tahkim Kurulu tarafından onanmasıyla provokasyon yapanların amaçlarına ulaştığını belirtti.

Şan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, cezanın onanmasıyla, Atiker Konyaspor'un fair-play alanında yaptığı tüm çalışmaların cezalandırıldığını kaydetti.

Tüm futbol camiasına örnek olan, milli takıma ev sahipliği yapmış taraftarın, takımına sahip çıkmasına engel olunmaya çalışıldığını vurgulayan Şan, "Bu kararla beraber tarafımızdan tahsis edilen localarda provokasyon yapanlar amaçlarına ulaşmıştır. Biz büyük Konyaspor taraftarını her zaman ve her şart altında takımını desteklemeye davet ediyoruz. Bu tür sıkıntıların üstesinden gelebilecek büyük bir camiayız. Gün kenetlenme ve birlik olma günüdür." ifadelerini kullandı.

PFDK, Atiker Konyaspor'a, Antalyaspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle bir resmi karşılaşmayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası vermiş, bu müsabakada kuzey kale arkası alt B ve C bloklara giriş yapan Konyaspor taraftarlarının elektronik biletlerini bir maçlığına bloke etmişti.