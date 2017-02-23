OSMANLISPOR'UN AVRUPA RÜYASI SONA ERDİ!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 0 - 0 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3 - 0 yenilen Osmanlıspor, turnuvaya veda etti.

Foto Albümü Osmanlıspor'un Avrupa rüyası sona erdi! 51 FOTO

Stat: Osmanlı



Hakemler: Istvan Vad, Istvan Albert, Peter Berettyan (Macaristan)



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto (Dk. 67 Muhammed Bayır), Ndiaye, Musa Çağıran (Dk. 74 Mehmet Güven), Bifouma, Maher, Regattin (Dk. 75 Delarge), Webo



Olympiakos: Leali, Figueiras, da Costa, Botia, Cissokho, Retsos, Martins (Dk. 65 Androutsos), Seba, Fortounis (Dk. 86 Romao), Elyounoussi (Dk. 81 Manthatis), Ansarifard



Goller: Dk. 47 ve Dk. 87 Ansarifard, Dk. 70 Elyounoussi (Olympiakos)



Sarı kartlar: Dk. 67 Maher, Dk. 90+3 Bifouma (Osmanlıspor)



UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenilen Osmanlıspor, turnuvaya veda etti.



47. dakikada Seba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Botia, topu arka direğe aktardı. Bu bölgede bulunan Ansarifard'ın sert şutunda, top ağlarla buluştu: 0-1.



54. dakikada Regattin'in sol çaprazdan attığı sert şutta, kaleci Leali topu kornere çelerek tehlikeyi uzaklaştırdı.



63. dakikada Webo'nun ara pasında defansın arkasında topla buluşan Ndiaye'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



67. dakikada ceza alanı sağ çaprazında bomboş durumda topla buluşan Seba'nın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



70. dakikada ani gelişen Olympiakos atağında sağ tarafta topu önünde bulan Androutsos'un altıpas içine gönderdiği topu Elyounoussi kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2.



75. dakikada Elyounoussi'nin sol çaprazda attığı sert şutta, kaleci topu kornere çeldi.



85. dakikada Ndiaye'nin pasıyla defansın arkasında bomboş durumda topla buluşan Webo, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yapınca kaleci Leali tehlikeyi önledi.



87. dakikada Seba'nın sert şutunda, kaleciden dönen topu Ansarifard kafa vuruşuyla ağlara göndererek, takımının üçüncü kendisinin ikinci golüne imza attı: 0-3



Müsabakayı 3-0 kazanan Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.