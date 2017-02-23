RIZA ÇALIMBAY'DAN SCOUT EKİBİNE GÖZDAĞI!

Porto'dan ayrılarak Antalyaspor'da Oyuncu İzleme Komitesi'nin başına getirilen Joao Luis Afonso'ya Teknik Direktör Rıza Çalımbay'dan gözdağı geldi.

Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye konuşan Rıza Çalımbay, Antalyaspor'da transferi yalnızca kendisinin yapabileceğini söyledi.



Aylık 20 bin Euro maaş alan Afonso'nun transfer yapamayacağına vurgu yapan Çalımbay, "Benim istediğim futbolcular alınacak, istemediklerim alınmayacak. Scout ekibi bana iyi bir oyuncu önerirse gider izlerim, beğenirsem alırım. Onun dışında scout kimi isterse istesin alınamaz. Benim canlı izlemediğim hiçbir oyuncu transfer edilemez. Scout ekibinin bize önerdiği futbolcunun 6-7 tanesini biz zaten tanıyoruz. Benim yardımcılarım, ne tür oyuncular istediğimi biliyorlar. Ona göre transfer yapacağız" diye konuştu.