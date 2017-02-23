GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU: GOOD ANGELS KOSİCE

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yoluna namağlup devam ettiği EuroCup Women Çeyrek Finali’nde Slovakya’nın Good Angels Kosice takımıyla eşleşti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu bu turda, Good Angels Kosice ile oynanacak ilk maç 7 Mart Salı günü deplasmanda; ikinci maç ise 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Arena’da oynanacak. Karşılaşmaların saati önümüzdeki günlerde açıklanacak.



Rakibimiz Good Angels Kosice:



2001 yılında kurulan ve Slovakya Kadın Basketbol tarihinin önemli takımlarından biri olan Good Angels Kosice, kadrosunda Zuzana Zirkova, Beata Janoscikova, Barbora Balintova, Anna Jurcenkova, Lucia Kupcikova, Denisa Blanarova, Sofia Bilikova Dominika Baburova gibi Slovak oyuncuları bulunduruyor. Ayrıca Victoria Baugh, Romana Stehlikova ve Rebecca Allen gibi isimler de yer alıyor.

Slovak temsilcisi maçlarını 2.500 koltuk kapasiteli Infiniti Arena’da oynuyor. EuroCup Women’da çeyrek finale dek 6 galibiyet ve 4 yenilgi ile yükselen Kosice ekibinin Başantrenörlüğünü ise Peter Jankovic yapıyor.



Sarayın Sultanları, geçtiğimiz sezon EuroLeague Women normal sezonunda rakibi Good Angels Kosice ile iki kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynanan ilk maçı 54-49 kaybetmiş; ikinci maçta ise evinde 69-57 ile gülen taraf olmuştu.



EuroCup Women’da çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:



Wisla Can Pack – Hatay BB



Galatasaray – Good Angels Kosice



ESBVA-LM – Yakın Doğu Üniversitesi



Bellona AGÜ – BLMA