ADEBAYOR, OSMANLISPOR MAÇINDA DA YOK!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 26 Şubat Pazar günü Osmanlıspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Adebayor, Osmanlıspor maçında kadroda yer almayacak.



Sakatlığı süren Egemen Korkmaz idmanda yer almazken, sakatlıkları geçen Hakan Özmert ve Stefano Napoleoni ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve 5’e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Osmanlıspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.