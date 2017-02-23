ADEM KOÇAK: "HER MAÇ FİNAL"

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanı Adem Koçak, ligde her maça final gözüyle baktıklarını söyledi.

Adem, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, ligde bu hafta sahalarında Büyükşehir Gaziantepspor ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti.

Ligde artık kolay maç kalmadığına dikkati çeken Adem, "Her maç final. Geride 13 hafta kaldı ve özelikle kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmaların hepsinde galip gelmek istiyoruz." dedi.

Geride kalan haftada ligde deplasmanda Denizlispor'u yenerek moral bulduklarını dile getiren Adem, Büyükşehir Gaziantepspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarına işaret ederek, "Taraftarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Onlar bizim için gerçekten itici bir güç. Bizi desteklemeye devam etsinler, şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu yolda çok çalışıyoruz ve onları da yanımızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Sivasspor, ligin 22. haftasında sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sahada futbolcularıyla kısa süreli toplantı yaptı.

Sivasspor'un antrenmanına, sakatlığı bulunan Dejan Kelhar katılmazken, Burhan Eşer takımdan ayrı koştu.