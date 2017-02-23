FENERBAHÇE'DE GAZİANTEPSPOR MESAİSİ BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Rus ekibi Krasnodar'la 1-1 berabere kalarak kupadan elenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Krasnodar karşısında forma giyen oyuncuların yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptıkları belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas organizasyonlarının ardından bireysel çalıştıkları aktarıldı.