"Şikede Kumpas" davası devam ediyor
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"ŞİKEDE KUMPAS" DAVASI DEVAM EDİYOR

"Şikede Kumpas" davası devam ediyor

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği "Şikede Kumpas" davasına müdahillik talebinde bulundu.

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Şikede kumpas davasına, Silivri'deki İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesin'de devam edildi.

Duruşmaya, başka davalardan tutuklu eski İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve gazeteci Mehmet Baransu'nun da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 31'i tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıkların savunmalarının alınması ile davaya devam edildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği de davaya müdahil olmak için dilekçe verdi.

Dilekçede; "Milyonlarca taraftarı bulunan, dürüstlük ve adalet başta olmak üzere ahlaki unsurları, insani erdemleri her şeyin üzerinde tutan kulübün itibarını büyük bir kamuoyu oluşturarak zedelemişlerdir" denildi.

Mahkeme heyeti, müdahillik taleplerini cuma günü yapılacak duruşmada değerlendirecek.

Davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte futbol camiasından 74 müşteki ile 91 kişi de mağdur olarak yer alıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında yer aldığı 108 sanığın 35 yıl ila 85 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
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