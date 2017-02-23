ANKARAGÜCÜ, NİĞDE VALİLİĞİ'NE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Ankaragücü yönetim kurulu, Niğde Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne ateş püskürdü.

Bu haftasonu oynanacak Niğde Belediyespor - Ankaragücü maçı öncesi Niğde Valiliği ve Emni Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Sarı-Lacivertli taraftarların maça alınmayacağı açıklandı. Deplasman hazırlığı içerisinde olan Ankaragücü taraftarları, bu kararı duyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ankaragücü yönetim kurulu da yaptığı açıklama ile bu kararın yanlış olduğunu belirterek Niğde Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne ateş püskürdü.

Ankaragücü yönetiminin resmi site yoluyla yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Futbol seyir zevki güzel olan ve insanların genelde stres atarak vakit geçirdiği görsel bir şölendir. Bulunduğumuz lig itibari ile takımımızın maçları televizyonlarda yayınlanmadığından taraftarlarımız takımlarını sadece maçların oynandığı statlarda izleyebilmektedir.

Ankaragücü gibi büyük bir camianın taraftarları mesafe gözetmeksizin takımları hangi şehirde maç oynarsa oynasın izlemeye gider. Ancak pazar günü karşılaşacağımız Niğde Belediyespor ile oynanacak olan futbol müsabakası için alınan kararlar doğrultusunda taraftarımızın stada alınmayacak olmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız.

Niğde Spor İl Güvenlik Kurulunun ortaya koyduğu gerekçeler kimseyi tatmin etmemektedir. Türkiye’deki taraftar kitlesi her büyük camia içerisinde fevri hareket edip ceza alan seyirciler olabilir. Bu tür davranışları tasvip etmiyoruz ancak ceza alan birkaç seyirci üzerinden takımlarına gönül vermiş binlerce Ankaragücü taraftarının da cezalandırılmasını ve seyir zevkinden mahrum bırakılmasını kabullenemiyoruz.

Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu güne kadar Ankara’da oynadığımız hiçbir müsabakada rakip takım seyircisine yasak getirip takımlarını izleme zevkinden mahrum bırakmadık. Aksine Fair-Play çerçevesinde elimizden gelen misafirperverliği sergiledik.

Niğde Belediyespor bizim dost ve kardeş kulübümüzdür. Bizim birçok Niğde’li dostumuz ve arkadaşımız vardır. Ankara’da şehadet şerbetini içen Demokrasi Şehidi Ömer Halis Demir, Niğde’li kardeşlerimizin olduğu kadar bizim de ortak değerimizdir. Bizim taraftarımız Niğde’de dostluk mesajından öte herhangi olumsuz bir davranışta bulunmaz ve centilmence takımını destekler.

Sayın Niğde Valiliği ve Niğde Emniyet Müdürlüğüne şunu sormak istiyoruz. 43 tane cezalı taraftarımızı bahane ederek milyonlarca sevdalısı bulunan Ankaragücü’ne yaptığınız bu uygulamayı başka takımlara da yapıyor musunuz? Niğde Belediyespor PTT 1. Lig’e ya da Süper Lig’e çıkarsa aynı uygulamayı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray vs gibi Süper Lig takımlarına da uygulayabilecek misiniz? Yapmış olduğunuz çağ dışı uygulama sporda haksız rekabete yol açmıyor mu? Kaldı ki Niğde’de yer alan stadın eski ve kullanıma yetersiz olması Ankaragücü taraftarının suçu değildir. Hal böyle iken önem derecesi bir hayli yüksek olan bu müsabakayı standartlara uygun başka bir stada almayı düşündünüz mü?

Umuyoruz ki Niğde Valiliği ve Niğde Emniyeti aldıkları bu karardan kısa sürede döner ve Ankaragücü taraftarı stattaki yerini alır.

MKE ANKARAGÜCÜ YÖNETİM KURULU"