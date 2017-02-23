Gençlerbirliği, duran top çalışması yaptı
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GENÇLERBİRLİĞİ, DURAN TOP ÇALIŞMASI YAPTI

Gençlerbirliği, duran top çalışması yaptı

Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bugün yaptığı tempolu antrenman ile devam etti.

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Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bugün yaptığı tempolu antrenman ile devam etti.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Üç gruba ayrılan futbolcular daha sonra dönüşümlü olarak çift kale maç yaptı.

Tempolu geçen antrenmanın son bölümünde ise futbolcular Ümit Özat gözetiminde duran top çalışması yaptı.

Kamal Issah bugün takımla birlikte antrenmanlara başlarken, Nihat Şahin ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Bugün yapılan antrenmana Batıkent İngiliz Kültür Koleji öğrencileri ve öğretmenleri de ziyarette bulunarak teknik direktörümüz Ümit Özat’a çiçek verdiler, daha sonra futbolcularımızla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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