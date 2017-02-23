Mustafa Denizli iddialı konuştu
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MUSTAFA DENİZLİ İDDİALI KONUŞTU

Mustafa Denizli iddialı konuştu

Mustafa Denizli, Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkararak, kariyerine bir şampiyonluk daha eklemek istediğini söyledi.

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TFF 1. Lig'de üst üste kaybettiği puanlarla dördüncü sıraya kadar gerileyen Eskişehirspor, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile çıkışa geçmek istiyor.

Hafta sonunda oynanacak Ümraniyespor maçı ile ilk kez taraftarın önüne çıkacak olan Mustafa Denizli, kırmızı-siyahlı camiaya umut veren açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Eskişehirspor´u Süper Lige çıkararak, kariyerindeki başarılara bir şampiyonluk daha eklemek istediğini kaydetti.

Eskişehirspor ve Ümraniyespor arasında oynanacak 22. hafta karşılaşması, pazar günü saat 16:00´da başlayacak.
 

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