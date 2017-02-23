"BAZI DURUMLARDA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLECEK"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Barisic:

"Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye Süper Ligi çok güçlü bir lig ve her takımın çok iyi statları var"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Zoran Barisic, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Barisic, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımıyla ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkacağını, bu karşılaşmada hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Takımın geçen hafta deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçı tribünden izlediğini ve sahada çok iyi bir Kardemir Karabükspor gördüğünü belirten Barisic, "Galibiyeti hak ettik aslında ve yeteri kadar gol fırsatı da vardı ama bunları değerlendiremedik. Buna rağmen çok iyi bir Karabükspor vardı sahada. Bu hafta evimizde Gençlerbirliği ile oynayacağız. Çok iyi bir takım ve buna göre çok iyi çalışıp kazanmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Takımın eski teknik direktörü Igor Tudor'un sisteminde değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna Barisic, "Şimdi bir şey diyemem ama biraz esnek bir sistemimiz olacak. Bazı durumlarda sistem değişikliğine gidilecek. İlk hedefimiz ligde kalmak ve ardından takımın oyununu geliştirerek bireysel oyuncuların yetenek ve performanslarını artırmak." yanıtını verdi.

Spor Toto Süper Lig'in sorulması üzerine Avusturyalı teknik direktör, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye Süper Ligi çok güçlü bir lig ve her takımın çok iyi statları var. Her takımda çok iyi bireysel ve üst düzeyde futbolcular bulunuyor. Dolayısıyla çok güçlü bir lig." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, ligin 22. haftasında 26 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı.

Bütün oyuncuların katıldığı idman, teknik çalışmayla son buldu. Barisic, antrenmanda özellikle forvet oyuncularıyla yakından ilgilendi.