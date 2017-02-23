BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, takımı hedefe götürecek bir teknik direktörle anlaşmak istediklerini söyledi.

Toprak, teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından takımın altyapı antrenörleriyle çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Puan cetvelindeki yerlerini hak etmediklerini anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Takımı hedefe götürecek bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz. Bu anlamda aklımızda bazı isimler var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber bu isimler üzerinde çalışıyoruz. Görüşmeye karar verdiğimiz hocalarla temasa geçip bu işi sonuçlandıracağız. Ama şu an için herhangi bir hocayla anlaşmamız söz konusu değil. İnşallah bu işi en doğru isimle en kısa sürede bitireceğiz."