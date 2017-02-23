MİLLİ SPORCULAR BU LİSEDE YETİŞİYOR

Sporda yetenekli gençlerin, zorlu sınavların ardından girmeye hak kazandığı İzmir'deki spor lisesinde, aralarında dünya sıralamasına girmiş milli sporcuların da olduğu çok sayıda öğrenciye eğitim veriliyor.

Türkiye'deki 60 civarındaki spor lisesi arasında yer alan Buca Atatürk Spor Lisesi, sporcu olmak isteyen yetenekli öğrencilerin, 8. sınıfta girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavından aldıkları puan ve yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul ediyor. Lisedeki 212 öğrenci arasında çok sayıda şampiyon bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden sporcularıyla dikkati çeken okulun öğrencileri arasında geçen yıl Trabzon'da düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü de yer alıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta ter döküyorlar

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ENKA Spor, Bucaspor, Göztepe gibi kulüplerin formasını giyen öğrencilerden Fenerbahçeli Batuhan Hızal, Nefise Karatay ve Aybüke Bingöl, ENKA Sporlu Sena Özdemir, Beşiktaşlı Nursena Şengöz atletizmde, 35 Sutopu Kulübünden Semih ve Salih Çatalkaya sutopunda, Bucasporlu Halil Aydın da futbolda milli forma heyecanı yaşadı.

İlk iki yıl, tüm liselerdeki genel dersleri alan öğrencilere, 11 ve 12. sınıflarda antrenman, temel spor, spor yönetim organizasyonu, spor psikolojisi, takım ve bireysel sporlar konularında eğitimler veriliyor.

Buca Atatürk Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Batuhan Hızal, yaptığı açıklamada, spora 7 yıl önce futbolla başladığını, birkaç sene sonra atletizme yöneldiğini kaydetti.

Çekiç atmadaki yeteneğinin antrenörleri tarafından keşfedildiğini aktaran 17 yaşındaki sporcu Batuhan Hızal, geçen sene Trabzon'da düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları'nda dünya ikincisi olduğunu söyledi. Fenerbahçe forması giyen Batuhan Hızal, "Gelecek için hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek." dedi.

Batuhan Hızal, okulun yeni taşındıkları yerinde spor tesisi olarak eksiklikler olduğunu ifade ederek "Spor salonu, atletizm pisti, futbol sahası gibi eksikler var. Beton alanlarda spor yapıyoruz. Sakatlanma riskimiz var, en kısa zamanda tesislerin yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buca Atatürk Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sena Özdemir de Trabzon'daki organizasyonda bayrak takımında dünya üçüncülüğü yaşadı. Spora 10 yaşında voleybolla başlayan 16 yaşındaki Sena Özdemir, sporun altyapısını almak için spor lisesini tercih ettiğini belirtti.

ENKA Spor Kulübünün sporcusu Sena Özdemir, gelecekte beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini sözlerine ekledi.

"En iyileri seçiyoruz"

Okulun müdürü Yusuf İnceoğlu da, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Buca'daki Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde spor bölümü açıldığını kaydetti. İnceoğlu, bölümün bir kaç yıl sonra spor lisesine dönüştüğünü ve Güzel Sanatlar Lisesiyle aynı binayı paylaştığını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okul binasına taşındıklarını belirten İnceoğlu, liseye girmek için her yıl ortalama 500-600 öğrencinin başvurduğunu, bunlar arasından zorlu bir seçim yaparak kontenjana göre "en iyileri" okula kabul ettiklerini, bu nedenle büyük başarılarda öğrencilerinin imzasının bulunduğunu ifade etti.

İnceoğlu, geçen eğitim öğretim yılında voleybol, basketbol, atletizm, kros, hokey, futbol ve futsalda öğrencilerinin başarılarını aktararak, bu sporlarda il birincisi olduklarını, basketbol, atletizm ve krosta Türkiye şampiyonlukları elde ettiklerini söyledi.

Yeni taşındıkları okulda spor tesisi anlamında sıkıntılar olduğunu dile getiren İnceoğlu, şöyle konuştu:

"Şu an tesislerimiz eksik. Valiliğimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, belediyemizin çabalarıyla okulumuza uluslararası standartlarda çift tribünlü, 700 seyirci kapasiteli, içinde soyunma odaları, duşları olan bir tesis kazandırılacak. Yaz döneminde inşaatının başlayacağı, bir yıl içinde tamamlanacağı söyleniyor. Bir hayırsever de halı saha, basketbol ve voleybol sahası kazandıracak."