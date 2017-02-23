Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku
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FENERBAHÇE'YE VOLKAN DEMİREL ŞOKU

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in, Krasnodar maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar'ı sahasında konuk eden ancak 1-1'lik skorla kupa 2'ye veda eden Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku yaşanıyor.

Sarı lacivertli takımın kaptanı, Krasnodar karşılaşmasının 70. dakikasında sakatlanarak yerini Fabiano'ya bırakmıştı. Edinilen bilgiye göre; Volkan adalesinde yaşadığı sakatlıktan ötürü 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Deneyimli eldivenin ligde oynayacağı Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserisopr karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

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