FENERBAHÇE'YE VOLKAN DEMİREL ŞOKU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar'ı sahasında konuk eden ancak 1-1'lik skorla kupa 2'ye veda eden Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku yaşanıyor.

Sarı lacivertli takımın kaptanı, Krasnodar karşılaşmasının 70. dakikasında sakatlanarak yerini Fabiano'ya bırakmıştı. Edinilen bilgiye göre; Volkan adalesinde yaşadığı sakatlıktan ötürü 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Deneyimli eldivenin ligde oynayacağı Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserisopr karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.