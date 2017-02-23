GİRESUNSPOR'UN 40 YILLIK HAYALİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Ligin daha bitmediğini, önlerinde çok uzun bir süre olduğunu vurgulayan Bozbağ, Elazığspor maçını kazanarak 40 yıllık hayali kovalamaya devam etmek istediklerini belirtti.

Bozbağ, galibiyetlerin art arda gelmesiyle Süper Lig beklentilerinin arttığına işaret ederek, "Benim de özlemim şampiyonluk ama tedbirli olmakta fayda var, sonuna kadar bu hedefi kovalayacağız. Şampiyonluğu çok temenni ediyorum." diye konuştu.

Taraftarlardan takımı yalnız bırakmamalarını isteyen Bozbağ, "18 milyon lira borç ile gelip sıfırlamak ve sonrasında 30 milyon lira bütçeye sahip takımlarla aynı hedefin peşinden koşmak kolay değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Mali disiplini bozmadan yola devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.