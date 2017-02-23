TOPÇU AF KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamasında, iki futbolcunun affedilmesiyle ilgili önce takım kaptanlarıyla toplantı yaptığını belirtti.

Her futbolcunun takıma daha fazla katkı sağlaması gerektiği düşüncesinde olduklarını ifade eden Topçu, "Zaman zaman böyle şeyler takımlarda yaşanıyor, ayrılıklar oluyor. Bizimkisi kısa sürdü. Kendileriyle ve kaptanlarla konuştuk. Şu sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde çıkmanın daha iyi olacağını, oyuncu arkadaşlarımızın da gerekli dersi çıkardıklarını düşünüyoruz. Kendilerine tekrar 'hoş geldiniz' diyoruz." diye konuştu.

"İnşallah daha iyi çalışıp tekrar formayı alırlar"

Affedilmeleriyle ilgili, iki futbolcuyla bire bir görüşüp görüşmediği sorusuna Topçu, şu cevabı verdi:

"Kaptanlarla görüştüm, dün akşam yemek yedim onlarla. Bu yemeğin sonucunda, takımın şu anda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğu, böyle bir birlik ve beraberliğin takımı daha yukarı taşıyacağı kanaatine vardık. Kaptanların konuşması beni çok etkiledi. Bu futbolcuların bizim aramızda olması çok önemli. Takımdaşlık adına önemli bir adım. Ben inanıyorum ki, Kasımpaşa maçı öncesi bu gelişme bizim açımızdan çok önemli bir güç olacaktır. İnşallah daha iyi çalışıp tekrar o formayı alırlar. Daha önce söylediğim gibi bu takımda herkes şunu bilecek: Hak eden, formayı en iyi şekilde terleten, oynadığı zaman çıkarken bile Bursaspor'a yakışır bir şeklide davranışta bulunan, mücadele eden futbolcularla yolumuza devam ediyoruz."

Topçu, iki futbolcuya para cezası uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki kararı yönetim kurulunun vereceğini, teknik heyet olarak takımda birlik ve beraberliğin sağlanmasını önemsediklerini vurguladı.

"Kasımpaşa maçı daha da önem taşıyor"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacakları mücadeleyi "çıkış maçı" olarak gördüklerini aktaran Topçu, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından güzel bir dönüş olabileceğini düşünüyordum. 10 kişi Fenerbahçe'ye karşı beraberlik sağladık. Sonrasında çıkış maçı olarak gördüğümüz Kayserispor deplasmanına gittik ama orada çok erken gördüğümüz kırmızı kart planlarımızı değiştirdi. Dolayısıyla oradan galibiyet beklerken mağlup ayrıldık. Yarın oynayacağımız Kasımpaşa maçı daha da önem taşıyor. Artık oradan 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz."

"Zamana ihtiyacımız var"

Takımın, göreve geldiği dönemdeki performansında yükselme olup olmadığı sorusu üzerine Topçu, "Yüzde olarak cevap veremem ama benim beklediğim bu değil. Zamana ihtiyacımız var. Sakat oyuncularımızın takıma dönmesini, bireysel anlamda formsuz arkadaşlarımızın formunun yukarı çıkmasını bekliyoruz. Benim beklediğim, hayal ettiğim Bursaspor bu değil. Ancak şunu da görmek lazım, 2 maçın birini 75, diğerini de yaklaşık 65 dakika 10 kişi oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ın sakatlığının devam ettiğini belirten Topçu, Bilal'in 1-2 hafta içinde takıma katılmasını umduklarını söyledi.

Bursaspor'un puan cetvelinde bulunduğu yer nedeniyle endişe taşımadığını dile getiren Mutlu Topçu, "Bir maçı kazandığımız zaman tekrar daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bir galibiyete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.