Fenerbahçe'de tüm takıma para cezası!
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FENERBAHÇE'DE TÜM TAKIMA PARA CEZASI!

Fenerbahçe'de tüm takıma para cezası!

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden, ligde şampiyonluk hedefinin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de yönetim faturayı kesmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe Yönetimi, takımın kötü gidişatının faturasını tüm futbol ekibine kesmeye hazırlanıyor. Daha önce kaybedilen maçların ardından çeşitli açıklamalarda bulunan yönetim bu kez daha somut hamleler yapmak için kolları sıvadı.

İlk olarak Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan beraberlik, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a karşı kaybedilen tur bardağı taşırdı.

Alınması beklenen ilk karara göre; Kasımpaşa ve Krasnodar maçlarındaki skorlar nedeniyle Advocaat, ekibi ve tüm futbolculara para cezası verilecek.

Yönetimin takımla ilgili alacağı kararlar bununla da sınırlı kalmayacak.

Teknik direktör Dick Advocaat'tan oyuncuların durumuyla ilgili rapor istenecek. Hollandalı hocanın raporuna göre futbolculara yönelik tasarruflar sergilenecek.

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