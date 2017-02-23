"CEMAATÇİLERİ KULÜBE AZİZ YILDIRIM ÜYE YAPTI"

Fatih Altaylı, "Futbolda şikede kumpas" davasının ardından açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, söze "Futbolda şikede kumpas" davasıyla ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap vererek başladı:



"Aziz Yıldırım'ın haklı olduğu yerler var, haksız olduğu yerler var. Haklı olduğu yerleri söyleyeyim önce... Bir şike operasyonunun başladığı günü düşünelim... Kimler gözaltına alındı? Hangi kulübün yöneticileri? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve bazı Anadolu kulüplerinin başkanları, yöneticileri, futbolcuları falan. Galatasaray hariç o dönemde niyeyse. Galatasaray'ın da niyeysesi büyük ihtimalle şundan; O sene Galatasaray'ın hiçbir şekilde iddiası yoktu, sezon başından beri kötü gitmişti. Belki hiç bu işlere girmediler. Belki de Galatasaray asla bu işlere hiç girmiyordu. Bilmiyorum, o konuda bir şey diyemem. Ben bu işlerden anlamam. Şike falan... Ben Galatasaray'da yöneticilik yaparken Abdurrahim Albayrak ile bir kez ters düştüm. Bir restoranda bir hakemle karşılaşmış, o da masasına davet etmiş veya masasına oturmuş. Haber alır almaz onu aradım. Abdurrahim 'hemen o masadan kalkıyorsun kardeşim, ne işin var senin hakemlerle?' dedim. Ben böyle şeyleri sevmem, anlamam da. Galatasaray'da kimse de böyle şeyleri sevmez ama kimse için de kefil olamam. Ama şunu söyleyeyim; sadece Fenerbahçe değildi. Trabzon'un da başkanı gözaltına alındı, Beşiktaş'ın da yöneticileri gözaltına alındılar. Haklarında iddialar ortaya atıldı falan filan... Aziz Yıldırım bu noktada haklı. Bütün mesele Fenerbahçe'nin üzerine yıkıldı. Peki Fenerbahçe şike yaptıysa, yapmadı da demiyorum bak bunu ayrıca söyleyeyim. Ortadaki delillere bakarsan, bir girişimler olmuş. Şimdi bunlar 'kumpas' deniyor falan ama biliyorsunuz Türkiye'de herkes inanmak istediğine inanıyor. Herkes kendisinin temiz, başkasını pis olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe'den başka takımların da adı geçiyordu, ortada sadece Fenerbahçe kaldı. Aziz Yıldırım bu konuda sapına kadar haklıdır.

"FENERBAHÇE SUÇSUZDUR' DİYECEK NOKTADA DEĞİLİM"



Şunu iddia etmiyorum ben, 'Fenerbahçe suçsuzdur' diyecek bir noktada değilim. Neden? Çünkü davanın düşme sebebi şu: Delillerin toplanmasındaki usulsüzlük... Yani dinlemeler usulüne uygun yapılmamış. Suçlamalara kaynak teşkil eden iddiaların ortaya konulmasına sebep olan takibatlar usulüne uygun yapılmamış. Bu yüzden bu dava düştü. Yani bu telefon görüşmeleri yapılmadı, bunlar oralara gitmediler, bunlar gelmediler anlamına gelmiyor. Bunu herkes bir defa bir kenara yazsın.



UEFA'nın da cezayı verip geri almamasının, Fenerbahçe'nin CAS'taki davayı geri çekmesinin temel sebebi de bu. Çünkü UEFA ceza davası gütmüyor, delillere bakıyor. Kendince inandırıcı buluyor ve ceza kesiyor. Onun için de ortada Fenerbahçe'ye yönelik bir kumpas olduğu kesin. Ama kimse Fenerbahçe'ye şike yapmamışken, yapmış gibi bir kumpas yapmıyor. Sadece Fenerbahçe'ye özel bir izleme yapıyorlar, kumpas tarafı bu. Bu izleme legal bir şekilde yapılsaydı Fenerbahçe'nin şike yaptığı ortaya çıkardı. Aziz Yıldırım'ın kendi lafı var teknik direktörüne... 'Sen mi şampiyon yaptın, ben yaptım' diyen adamın normal olmadığını ve bir takım işler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama ahlak dışı, hukuk dışı yollarla Fenerbahçe'ye bunun yapılmasını haklı göstermez. Davanın da sebebi bu...

"CEMAATÇİLERİ KULÜBE ÜYE YAPAN İSİM AZİZ YILDIRIM'DIR"



Aziz Yıldırım'ın haksız olduğu nokta şu; Cemaat, cemmaat... Kardeşim bunu herkes yerde karşında oturan şu ferd-i vahit yemez. Niye yemez? O dava açıldığı gün, bu davayı açan savcı hangi kulübün taraftarıydı? Hangi kulübün üyesiydi? Hakim hangi kulübün üyesiydi? Fenerbahçe... Davanın devredildiği hakim hangi takımlıydı? O da Fenerbahçe... Peki bu isimleri kulübe üye yapan, hatta belki kendi talepleri yokken bile üye yapıp kartlarını götüren, 'efendim kulübümüze hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz' diyen kimdi? Aziz Yıldırım...



Peki yönetim kurulunda hiç mi FETÖ'ye yakın kimse yoktu Fenerbahçe'nin? Vardı biliyoruz da şimdi burada söylemek istemiyorum. İktidara yakın da vardı, Fethullah Gülen denen adama yakın da bir sürü adam vardı. Eski Başbakan'ın damadından tut da, onun yeğenine kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğluna kadar herkes de vardı Fenerbahçe yönetiminde. Yok muydu? Şimdi kalkıp da 'biz cumhuriyetin bekçisiydik onlar bundan başımıza geldi' falan. Bunları ben yemem. Orada FETÖcü hakim ve savcıları üye yapan da iktidar partisine ve Gülen cemaatine üye kişileri yönetime alan da Aziz Yıldırım'dır. 'Ben onlarla mücadele ettim de ondan bunlar başıma geldi' falan değil. Belki başka yerlerde birbirlerinin ayaklarına basmışlardır, bilemem.

"GALATASARAY'DAN FETÖCÜ FUTBOLCULARI BEN ATTIM"



Şimdi mesela dönüyorlar, diyorlar ki; Galatasaraylı futbolcular vardı. Doğru vardı. Onların büyük bölümünü de ben attım kulüpten. O futbolcularla mücadele eden tek adam bendim ortada görünen. Galatasaray'da gizliden bu konuya eğilenler vardı belki ama açık mücadele eden bendim. Bu yüzden de hem Zaman gazetesinin hem de iktidar partisi ile cemaat ortak hareket ettiği için partiye yakın gazetelere hedef olan yine bendim. Hakan Şükür'den ötürü, Hakan Ünsal'dan ötürü... Haklı olduğu bir yer daha var. Kardeşim bu Yargıtay versin artık kararını ya... Geç gelen adalet, adalet değil. Bir de bu dava Türkiye'nin gözünün üstünde olduğu dava... Öncelik tanı buna. Al eline incele, böyleydi böyledi diyerek ver kararı. Yani karar vermeye mi korkuyorlar? Yargıtay 'ben bu davayı kabul etmiyorum, diğer davanın sonucunu bekleyip buna kadar vereceğiz' diyebilir. Ama hiçbir şey denmiyor.



"HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM KADAR EMRE BELÖZOĞLU DA CEMAATÇİYDİ"



Aziz Yıldırım cemaatçi bir sürü emniyet mensubunu, bir sürü kişiyi bu kulübe üye yaptıysan sen de 'cemaate karşıydım' deme hakkına sahip değilsin. Bunların terör örgütü olduğunu biliyordun, falan demiyorum. Katiyen böyle bir iddiam yok. O zamanlar cemaat makbuldü, sen de öyle yaptın. Fenerbahçe, İstanbul'da görev yapan üst düzey kamu görevlilerin hepsini kulübe üye yapar, çıkıp yapalım. Galatasaray bunu pek yapmazdı eskiden. Özellikle Adnan Polat döneminde bunlar yapıldı. Galatasaray bunların bir kısmını attı, bir kısmını da atacaktır diye düşünüyorum. Cemaatçi kulüp olarak Galatasaray'ın gösterilmesine çok kızıyorum. Kardeşim kim değildi? Galatasaray'da yönetimde yoktu mesela ama futbolcularda vardı. Peki mesela Emre Belözoğlu cemaatçi değil miydi Fenerbahçe'de oynayan. Net bilinen bir şey. Arif Erdem, Hakan Şükür ne kadar cemaatçiyse Emre de o kadar cemaatçiydi. Bu cemaatciler o zamanlar makbul insan olarak gezinip futbolcuları, ünlüleri kendi içlerine katıyorlardı. Biz küfür yedik, dinlendik ama bir gün teslim olmadık."