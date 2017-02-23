KAYSERİSPOR'DA VARELA ŞOKU!

Kayserispor, kendisi gibi tehlikeli bölgede bulunan Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı lig maçı için bugün özel uçakla Rize’ye gidecek. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Varela kadroya alınmadı.

Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, sarı kırmızılı ekibin gerek Süper Lig'in ikinci yarasında gerekse Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı başarılı sonuçların, takımla ilgili beklentileri artırdığını söyledi.



Uyar, "Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerinden sonra Kayserispor'a farklı bakılmaya başlandı. Bunun hem avantajı hem de dezavantajı oluştu. O nedenle, Çaykur Rizespor deplasmanından yenilmeden dönmemiz lazım. Bana göre, ligin ikinci yarısındaki en zor maçımızı oynayacağız. En önemli hedefimiz, bu deplasmandan yenilmeden dönmeliyiz olacaktır" diye konuştu.



Sarı kırmızılı ekibin Kayseri'de Çaykur Rizespor maçıyla ilgili tüm hazırlıkları tamamladığını bu gün akşam üzeri özel uçakla Rize'ye hareket edeceğini belirten Mehmet Çakmak Uyar, Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle Varela'nın kadroya alınmadığını sözlerine ekledi.