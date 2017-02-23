BÜLENT YILDIRIM'IN DERBİ KARNESİ!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, yaklaşık 2,5 yıl sonra derbi yönetecek.

Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana düdük çalan Yıldırım, 2 yıl 4 ay sonra yeniden derbiye atandı.

Ankara bölgesi hakemi olan Yıldırım, son derbisine 2 Kasım 2014'te çıktı. 2014-15 sezonunun 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan Emenike ve Sow'un golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Yıldırım'ın 10'uncu derbisi

Bülent Yıldırım, kariyerinde 10. kez derbi maçta düdük çalacak.

Yıldırım, Süper Lig'de 3. sıradaki Galatasaray'ın 7 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'ın bugüne kadar 4 derbi maçını yönetti.

Beşiktaş, 1972 doğumlu Yıldırım'ın düdük çaldığı 4 maçın 2'sini kaybederken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yıldırım'ın, daha önce atandığı 9 derbinin 8'ini Galatasaray'ın maçları oluşturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Yıldırım yönetimindeki derbi maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Merkez Hakem Kurulunun güvenini yeniden kazanarak derbiye atanan tecrübeli hakem, şu ana kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yaptı.

Yıldırım'ın düdük çaldığı maçların birini Galatasaray kazanırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Tecrübeli hakem bu maçlarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 7, Beşiktaş'a 15 sarı kart gösterdi.

4 kırmızı kart, 5 penaltı

Bülent Yıldırım, Süper Lig'de bu sezon 21 haftada 12 maç yönetti. Yıldırım, 12 maçta 56 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 5 kez de penaltı kararı verdi.

Beşiktaş, bu sezon Yıldırım yönetiminde Akhisar Belediyespor'u 2-0, Bursaspor'u da 2-1 yendi.

Galatasaray da Yıldırım'ın bu sezonki ilk maçında Kardemir Karabükspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Derbi maçlar

Bülent Yıldırım'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar ve skorları şöyle: