SPOR TOTO 2. LİG HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 2. Lig'de 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig gruplarında 24. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Beyaz Grup
26 Şubat Pazar:
12.20 Sivas Belediyespor-Bucaspor: Serhad Ürkmez
13.00 Kahramanmaraşspor-Keçiörengücü: Ramazan Keleş
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anadolu Üsküdar 1908: Koray Gençerler
13.30 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: Zorbay Küçük
13.30 Hacettepe-Fethiyespor: Celal Bayraklı
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor: Ferhan Kestanlıoğlu
13.30 Kocaeli Birlikspor-Ofspor: Hasan Ertuğan
13.30 Pendikspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
13.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
Kırmızı Grup
26 Şubat Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Hatayspor: Yiğit Arslan
13.00 1461 Trabzon-Kastamonuspor 1966: Adem Sarıtaş
13.30 Tokatspor-Kayseri Erciyesspor: Tolga Kadaz
13.30 Eyüpspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Avcı
13.30 Karşıyaka-Kırklarelispor: Eser Birinci
13.30 Niğde Belediyespor-MKE Ankaragücü: Caner Ak
13.30 Sarıyer-Tuzlaspor: Yiğit Peşin
13.30 Etimesgut Belediyespor-Menemen Belediyespor: Oktay Taş
13.30 İnegölspor-Aydınspor 1923: Hakan Akmısır