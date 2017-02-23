Spor Toto 2. Lig hakemleri açıklandı
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SPOR TOTO 2. LİG HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 2. Lig hakemleri açıklandı

Spor Toto 2. Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto 2. Lig'de 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig gruplarında 24. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Beyaz Grup

26 Şubat Pazar:

12.20 Sivas Belediyespor-Bucaspor: Serhad Ürkmez

13.00 Kahramanmaraşspor-Keçiörengücü: Ramazan Keleş

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anadolu Üsküdar 1908: Koray Gençerler

13.30 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: Zorbay Küçük

13.30 Hacettepe-Fethiyespor: Celal Bayraklı

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor: Ferhan Kestanlıoğlu

13.30 Kocaeli Birlikspor-Ofspor: Hasan Ertuğan

13.30 Pendikspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

13.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

Kırmızı Grup

26 Şubat Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Hatayspor: Yiğit Arslan

13.00 1461 Trabzon-Kastamonuspor 1966: Adem Sarıtaş

13.30 Tokatspor-Kayseri Erciyesspor: Tolga Kadaz

13.30 Eyüpspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Avcı

13.30 Karşıyaka-Kırklarelispor: Eser Birinci

13.30 Niğde Belediyespor-MKE Ankaragücü: Caner Ak

13.30 Sarıyer-Tuzlaspor: Yiğit Peşin

13.30 Etimesgut Belediyespor-Menemen Belediyespor: Oktay Taş

13.30 İnegölspor-Aydınspor 1923: Hakan Akmısır 
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