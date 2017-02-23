Ankaragücü'nde topa ve rakibe baskı çalışması
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ANKARAGÜCÜ'NDE TOPA VE RAKİBE BASKI ÇALIŞMASI

Ankaragücü'nde topa ve rakibe baskı çalışması

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig yirmi dördüncü haftasında Niğde Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig yirmi dördüncü haftasında Niğde Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BeştepeTesisleri’nde Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra takım hâlinde pozisyon alma ve değişimi üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde ise topa ve rakibe baskı çalışmaları üzerinde duruldu.

Ankaragücü'nde sakat ve cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

Başkent ekibinde Niğde Belediyespor maçının hazırlıkları yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.
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