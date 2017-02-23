"OYUN OLARAK DEĞİL AMA SKOR OLARAK DÜŞÜŞÜMÜZ VAR"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 26 Şubat Pazar günü Osmanlıspor ile yapacakları maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Oyun olarak değil ama skor olarak düşüş yaşıyoruz." dedi.

Deneyimli teknik adam, bulundukları konum nedeniyle rakiplere karşı artık set oyunu oynamak zorunda kaldıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"21 haftanın 17. haftasına kadar lider gelmiş bir takımız. Artık en zor olan set oyununu oynuyoruz. Son iki maçımızda iki rekor kırmışız. Kasımpaşa maçında orta rekoru, Gaziantepspor maçında da 2 dakikada bir şut atmışız. Rakip ceza sahasına girdikten sonra biraz daha beceri ve şans gerekiyor. Gol gelmeyince 'yine olmayacak.' korkusu devreye girdi. Oyun olarak değil ama skor olarak düşüşümüz var. Bunu yaşayacağız, çok normal. Bizim açımızdan baktığınızda bence harika bir durum. Lig ikincisiyiz, kupada devam ediyoruz. Yarışın içindeyiz. Bu çok güzel, keyifli bir durum."

Abdullah Avcı, Osmanlıspor ile oynayacakları maç hakkında ise şunları aktardı:

"Osmanlıspor'u tebrik ediyorum ve bugün için de başarılar diliyorum. İlk kez katıldıkları Avrupa kupalarında çok önemli işler yapıyorlar, ligin iki senedir değerli takımı. Onlarla oynadığımız müsabakaların hepsi zor geçmiştir. Bizim gibi, oyuncu kalitesi ve sahada planı olan bir takımla oynayacağız. Maçın içindeki detaylar sonucu belirleyecek. Enerjimiz yüksek, umarım hafta sonunda bunun karşılığını alırız. Çok fazla sürmeden yeniden çıkış yakalamak istiyoruz."

Mehmet Batdal ve Adebayor'un durumları

"Adebayor geldi, Mehmet Batdal küstü, oynamıyor, dışarıda kaldı gibi bir algı var." diyen Abdullah Avcı, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu yanlış bir algı. Mehmet Batdal, Kayserispor maçından bu yana fedakarlık yaparak oynuyor. Bu hafta ilk kez antrenmana çıkıyor. Antrenman sonrasında da ne olacağını bilmiyoruz. Dizindeki problemden dolayı Mehmet Batdal fedakarlık yapıyor. Bu nedenle 15-20 dakika kullanabiliyoruz."

Takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili de bilgi veren Avcı, "Adebayor bu hafta da olmayacak. Büyük ihtimalle çarşamba günü oynayacağımız kupa maçında belirli bir süre oynayabilir. Bekir ve Egemen'in de sakatlıkları sürüyor. Hakan ve Napoleoni ise takımla çalışmalara başladı." diye konuştu.

"Emre, kariyerini burada noktalayacaktır"

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinin bir yıl daha uzatmasının hatırlatılması üzerine ise şunları aktardı:

"Emre bizim ve Türk futbolu için değerli bir oyuncu. Lig sonu geliyor, her zaman kararı futbolcuya bırakıyoruz. Oynamak isterse oynayacaktı ama ister istemez 'kalacak mıyım?' kaygısını yaşamaması için biz ona teklifi yaptık. O da bu ailenin içinde son derece mutlu. Emre bence de kariyerini burada noktalayacaktır. Emre sağlıklı olduğu sürece bu ailenin önemli bir parçası, katkı sağlamaya devam edecektir."