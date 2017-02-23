ÇALIMBAY GELECEK YILIN HEDEFİNİ KOYDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor durumdan kurtulmak için gösterdikleri çabadan daha fazlasını kalan maçlarda göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Ligdeki çıkışlarını sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini belirten Çalımbay, "Bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Şimdi yepyeni bir periyota giriyoruz. Akhisar, Galatasaray, Rize ve Beşiktaş... Bunlar bizim için çok kritik ve belirleyici maçlar. Bunların kolay olmayacağını biliyoruz. Tek korkum, Konyaspor maçında yaşadığımız sıkıntıların devam etmesi." dedi.

Futbolculardan Yekta, Diego ve El Kebir'in sakat olduğunu, Motta'nın ise ailevi sorunları yüzünden ülkesinde bulunduğunu anlatan Çalımbay, bu tür aksaklıkların kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Oyuncu arkadaşlarımdan memnunum. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Hiçbir şeye bakmadan, konuşmalara bakmadan kendi işimize bakmamız gerek. Daha yolumuz uzun. Çok kritik maçlarımız var. Bu maçlara daha iyi hazırlanmalıyız. Bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ki yönetimin ve taraftarın desteği çok önemli."

Ligde 39 puanlık 13 maç kaldığını anımsatan Çalımbay, ilk günkü azimle yollarına devam edeceklerini dile getirerek, "Benim için Galatasaray ve Beşiktaş maçından önce Akhisar maçı daha önemli." ifadesini kullandı.

"Seneye ilk 5'e oynayan bir takım olmamız gerek"

Önümüzdeki sezon 3-4 takviyeyle daha iyi yerlere geleceklerini ileri süren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Ben 'Avrupa'ya gideceğiz' diye bir şey söylemedim. Benim bütün hedefim bu takımı zor yerden çıkarmaktı. Çıkardık ve iyi bir yere geldik. Bundan sonra her şey bizim elimizde. Onun için 13 kritik maç var, neyin ne olacağı belli olmaz. Şu anda önümüzdeki 13 maçtan ne kadar çok puan alabilirsek bizim için en iyisi o. Biz bu maçların hepsine tek tek bakıyoruz. Önümüzdeki 4 kritik maçı en iyi şekilde bitirirsek önümüzü biraz daha açarız. Benim için bu yıl hedef ilk 10 içinde olmak. Önümüzdeki yıl yukarıya oynayan bir takımımız olacak. Seneye ilk 5'e oynayan bir takım olmamız gerek. Tek hedefimiz inşallah bu olacak."

Antalyaspor'dan sonraki kariyer planıyla ilgili bir soru üzerine ise Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ben hiçbir zaman gizlemedim, Beşiktaşlıyım. Altyapıda yetişip 20 yıl futbol oynadım ve bıraktım. Fenerbahçe ve Galatasaray'a da saygım var. Benim hayatım hep onlarla maç yapmakla geçti. Şu anda tek düşüncem Antalyaspor. Burada sözleşmem var ve bir sorumluluk aldım. Buradaki hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Hedefim, Antalyaspor'u bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıl, en kötü Avrupa'ya götürmek istiyorum. Şu an Beşiktaş da çok iyi gidiyor. Bence bunları konuşmanın yeri değil. Tek düşüncem Antalyaspor'un başarısı."



