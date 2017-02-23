22. hafta hakemleri açıklandı!
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22. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI!

22. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın haçlarını yönetecek hakemler şunlar:

24 Şubat Cuma: 

19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Özgür Yankaya

25 Şubat Cumartesi:

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Fırat Aydınus

16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

26 Şubat Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Barış Şimşek

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

27 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
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