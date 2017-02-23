22. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın haçlarını yönetecek hakemler şunlar:
24 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Özgür Yankaya
25 Şubat Cumartesi:
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Fırat Aydınus
16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya
26 Şubat Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Barış Şimşek
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
27 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım