TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
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TFF 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'de 22. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'de 22. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Şubat Cuma:
18.00 Giresunspor-Elazığspor: Hakan Ceylan

25 Şubat Cumartesi:
13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Murat Özcan
16.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor: Erkan Engin
18.30 Göztepe-Manisaspor: Arda Kardeşler

26 Şubat Pazar:
13.00 Samsunspor-Boluspor: Suat Arslanboğa
13.00 Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Serkan Çınar
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Altınordu: Süleyman Abay

27 Şubat Pazartesi:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Denizlispor: Onur Karabaş
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