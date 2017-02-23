TFF 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'de 22. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
25 Şubat Cuma:
18.00 Giresunspor-Elazığspor: Hakan Ceylan
25 Şubat Cumartesi:
13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Murat Özcan
16.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor: Erkan Engin
18.30 Göztepe-Manisaspor: Arda Kardeşler
26 Şubat Pazar:
13.00 Samsunspor-Boluspor: Suat Arslanboğa
13.00 Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Serkan Çınar
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Altınordu: Süleyman Abay
27 Şubat Pazartesi:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Denizlispor: Onur Karabaş