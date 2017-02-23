C BLOK URAL’SIZ KALDI…
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C BLOK URAL’SIZ KALDI…

C BLOK URAL’SIZ KALDI…

Gençlerbirliği taraftarlarının sevilen ismi Ural Nadir, geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti.

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Gençlerbirliği taraftarlarının sevilen ismi Ural Nadir, geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti. 

Gençlerbirliği tribünlerinin ‘Alkarası’ Ural Nadir’i maalesef kaybettik. Geçirdiği ameliyatın ardından taburcu olan Ural Nadir, geçirdiği rahatsızlığın ardından kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. 

Sıkı bir Gençlerbirliği taraftarı olan ve herkesin sevip saydığı Ural Nadir, aynı zamanda Başkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. 

Gençlerbirliği Kulübü kongre üyesi de olan ve 42 yaşında hayata gözlerini yuman Ural Nadir’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Gençlerbirliği camiası, tribün arkadaşları ve yakınlarına sabır diliyoruz. 

Ural Nadir, yarın (Cuma) toprağa verilecek olup, cenaze detayları belli olunca sitemize yayınlanacaktır.  

 


 
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