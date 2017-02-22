Bundesliga ekibi, Kerem'i bırakmıyor
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BUNDESLİGA EKİBİ, KEREM'İ BIRAKMIYOR

Bundesliga ekibi, Kerem'i bırakmıyor

Hoffenheim, Kerem Demirbay'ın sözleşmesini uzattı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay'ın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'a sezon başında gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2019'un haziran ayında bitecek sözleşmesi, 2021'in haziran ayına kadar uzatıldı.

Kerem, 16 maçta ürettiği 3 gol ve 6 asistle Hoffenheim'ın bu sezon Bundesliga'daki çıkışında önemli rol oynadı.

Hem Türkiye hem de Almanya'nın 21 yaş altı milli takımında oynayan Kerem, 2016'nın aralık ayında Alman spor dergisi Kicker'e verdiği demeçte, hangi ülkenin A milli takımında forma giyeceğine henüz karar vermediği söylemişti.

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