HATAY BŞB AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransız temsilcisi Bourges Basket'i 69-51 yendi.
Hatay ekibi bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı. Perfumerias Avenida (İspanya) ve Bourges Basket ile aynı puana sahip olan Hatay Büyükşehir Belediyespor, üçlü averajda grubu 5. sırada tamamlayarak, Avrupa Ligi'ne veda etti.
Hatay ekibi, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
Salon: Antakya
Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Aleksander Pavlov (Makedonya), Pavel Fuska (Slovakya)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 9, Popovic, Snytsina 22, Hurst 9, Stankovic 6, Devran Tanacan, Bahar Öztürk 19, Gamze Takmaz 2, Tuğba Oral 2
Bourges Basket: Salagnac 6, Tanqueray 5, Dos Santos 8, Alexander 12, Johannes 9, Chevaugeon 2, Chartereau 2, Bojovic 3, Filip 4
1. Periyot: 19-20
Devre: 33-32
3. Periyot: 47-44