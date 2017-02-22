Hatay BŞB Avrupa Ligi'ne veda etti
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HATAY BŞB AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Hatay BŞB Avrupa Ligi'ne veda etti

Hatay Büyükşehir Belediyespor, üçlü averajda grubu 5. sırada tamamlayarak, Avrupa Ligi'ne veda etti.

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransız temsilcisi Bourges Basket'i 69-51 yendi.

Hatay ekibi bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı. Perfumerias Avenida (İspanya) ve Bourges Basket ile aynı puana sahip olan Hatay Büyükşehir Belediyespor, üçlü averajda grubu 5. sırada tamamlayarak, Avrupa Ligi'ne veda etti.

Hatay ekibi, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Salon: Antakya

Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Aleksander Pavlov (Makedonya), Pavel Fuska (Slovakya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 9, Popovic, Snytsina 22, Hurst 9, Stankovic 6, Devran Tanacan, Bahar Öztürk 19, Gamze Takmaz 2, Tuğba Oral 2

Bourges Basket: Salagnac 6, Tanqueray 5, Dos Santos 8, Alexander 12, Johannes 9, Chevaugeon 2, Chartereau 2, Bojovic 3, Filip 4

1. Periyot: 19-20

Devre: 33-32

3. Periyot: 47-44

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