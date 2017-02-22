DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE KAZANDI AMA...

Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Rusya'nın Enisey takımını, iki kez uzatmaya giden maçta 104-96 yendi.

Rusya'da oynanan ilk maçı 10 sayı farkla (91-81) kaybeden Demir İnşaat Büyükçekmece, rövanşı 8 sayı farkla kazandı ancak kupaya veda etti.

Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaya Mutlu Akpınar'ın 2 sayılık basketiyle başladı. Enisey'in 5-0'lık serisine, 10-0'lık seriyle karşılık veren ev sahibi takım, 6. dakikada skoru 12-5'e getirdi. Enisey, Hilliard'ın etkili oyunuyla ilk çeyreğin son 1 dakikasına 18-17 önde girdi. İlk periyot da konuk ekibin 20-19'luk üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında iki takım da ilk sayılarını serbest atıştan buldu. 15. dakikayı 34-28 önde geçen Demir İnşaat Büyükçekmece, Johnson'ın 3 sayılık basketiyle 16. dakikada 9 sayılık üstünlüğü elde etti. Ev sahibi takım, savunma sertliğini arttırdı ve hücumda da üst üste bulduğu sayılarla ilk çeyreğin bitimine 1 dakika kala 16 sayılık fark (47-31) yakaladı. İlk yarı da Demir İnşaat Büyükçekmece'nin 47-35'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyreğe hücumda etkili başlayan Enisey, farkı 7 sayıya indirse de Demir İnşaat Büyükçekmece, Stipanovic'in etkili oyunuyla 25. dakikayı 53-42 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen 3. çeyreği de Demir İnşaat Büyükçekmece 63-52 önde bitirdi.

Dördüncü çeyreğe iki takım da savunma sertliğini arttırarak başladı. Demir İnşaat Büyükçekmece, hücumda daha etkili olmaya başlayan Enisey'e, Caloiaro'nun sayılarıyla yanıt verdi ve son 5 dakikaya 72-61 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin son 1 dakikasına 82-72 önde giren Demir İnşaat Büyükçekmece, normal süreyi 85-75 üstün bitirdi. İlk maçı da Enisey 10 sayı farkla kazandığı için uzatmaya gidildi.

İlk uzatma da 95-85 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci uzatma bölümünün bitimine 1,2 saniye kala Vzdykhalkin'in 3 sayılık basketine engel olamayan Demir İnşaat Büyükçekmece, karşılaşmayı 104-96 kazansa da elendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Lorenzo Baldini (İtalya)

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 22, Mutlu Akpınar 8, Hayes 26, Buckner 6, Caloiaro 16, Stipanovic 13, Ceyhun Altay 6, Tayfun Erülkü 5, Emre Ekim, Ramazan Tekin 2

Enisey: Zavoruev 10, Elegar 23, Trushkin 8, Taylor 8, Pavlov 3, Koshcheev, Braimoh 14, Hilliard 20, Vzdykhalkin 10, Lukashov, Pichkurov,

1. Periyot: 19-20

Devre: 47-35

3. Periyot: 63-52

Normal süre: 85-75

1. Uzatma: 95-85

5 faulle çıkan: 37.44 Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece)