Gaziantep Basketbol'dan veda
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GAZİANTEP BASKETBOL'DAN VEDA

Gaziantep Basketbol'dan veda

Gaziantep Basketbol, İsrail'in Ironi Nahariya takımını 80-65 yense de turnuvaya veda etti.

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Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında İsrail'in Ironi Nahariya takımını 80-65 yenmesine karşın ilk maçta rakibine 21 sayı farkla mağlup olduğu için kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında taraflar sayı üretmekte zorlandı. Daha sonra etkili ataklar geliştiren Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 23-10 önde kapattı.

İkinci çeyrekte konuk ekip farkı eritmeye çalıştı ancak Gaziantep Basketbol, ilk yarıyı da 38-28 üstün geçti.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Gaziantep ekibi, maçın 25. dakikası geride kalırken Rautins'in üç sayılık basketleriyle 21 sayılık farka (53-32) ulaştı. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, 3. periyodu 63-43 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte elde ettiği 21 sayılık farkı son periyotta koruyamayan ve rakibinin farkı eritmesini engelleyemeyen Gaziantep Basketbol, maçı 80-65 kazansa da turnuvaya veda etti.

İki takım arasında yapılan turun ilk maçını İsrail ekibi 96-75 kazanmıştı.

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Aleksendar Milojevic (Makedonya), Haris Bijedic (Bosna Hersek)

Gaziantep Basketbol: Rautins 26, Denmon 26, Balazic 2, Cheryy 9, Jefferson 7, Altan Erol, Alper Özcan, Ruzic 2, Haislip 8

Ironi Nahariya: Faust 13, Kitchen 10, Gates 11, Nash 9, Asare, Berkowitz 2, Douglass 2, Skjoldebrand 18

1. Periyot: 23-10

Devre: 38-28

3. Periyot: 63-43

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